Кого коснется повышение зарплат с 1 февраля

Кого коснется повышение зарплат с 1 февраля
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С начала следующего месяца работодатели обязаны провести индексацию

Часть работников в России уже столкнулась с повышением заработных плат из-за увеличения размера МРОТ с 1 января, который составляет на сегодняшний день 12 792 руб. Однако те, чей доход превышает указанное значение, могут рассчитывать на увеличение выплат с 1 февраля, заявил юрист Павел Уткин.

Эксперт напомнил, что в соответствии с принятыми в Конституцию поправками работодатели обязаны провести индексацию зарплат для сотрудников пропорционально росту потребительских цен. В 2021 году индексакция должна составить 4,9%.

Тем не менее, считают опрошенные юристы, прибавка вовсе не является обязательной – Трудовой кодекс не устанавливает единый способ индексации выплат для работников. По словам представителя PG Parthners Петра Гусятникова, решение об увеличении выплат остается за самими организациями – работодатель сам определяет, увеличить ли ему премию или иные виды поощрений.

Тем не менее, индексация является обязательным пунктом, который содержится в локальных актах каждой организации, передает "Лайф". Несмотря на это, порядок проведения перерасчета заработной платы различается из-за сфер деятельности организаций. 

Ранее в Пенсионном фонде назвали категории россиян, которых коснется доплата с 1 февраля.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Спасибо феодалам. Иэощрённо стараются
Гость
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Егор.чем столкнулась?....А....ЕГЭ
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