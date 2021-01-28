Небесные тела подберутся к нашей планете в самое ближайшее время

Сближения трех астероидов с Землей может оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей. Об этом предупредила астролог Алена Никольская.

Не поднее, чем через пять дней, небесные тела подберутся к нашей планете на самое близкое расстояние. Это таит особую опасность, так как произойдет во время неблагоприятных явлений во Вселенной, отметила специалист.

По ее словам, в момент, когда первый астериод приблизится к Земле, будет полнолуние. Сочетание этих двух космических событий окажет серьезное воздействие на психику людей. Добавят напряженности также Уран и Сатурн, занявшие негативное положение в отношении друг друга.

Все это вместе способно привести к таким изменениям в жизни, о которых никто и подумать не мог, отметила астролог. И посоветовала на этой неделе отказаться от подписания любых важных бумаг и документов.

Также нежелательно в это время жениться и выходить замуж. Нельзя брать и давать деньги в долг – это, пояснила Никольская, может отрицательно скажется на метериальном благополучии и личной жизни.

Кроме того, не следует в такой период ссориться. Чтобы избежать огоромных проблем в ближайшем будущем, надо воздержаться и от необдуманных поступков, заключила специалист.

Первый астероид – 2021 BZ – рамзером 65 м приблизится к нашей планете на 2,2 млн км 28 января. На следующий день тем же путем проследует другой космический посланник – 2021 AG7. И тоже 29 января, но поздно вечером рядом промчится третий – 2021 AF7 размером до 53 метров. Земле эти небесные тела ничем не угрожают, приводит данные NASA "Пятый канал".