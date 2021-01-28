Быстрее выявлять коронавирус и рак у москвичей поможет компьютерное зрение

Москва первой из мировых мегаполисов начала внедрять сервисы на базе искусственного интеллекта в ежедневную врачебную практику

На помощь столичным врачам приходят современные технологии. По решению правительства Москвы использование возможностей компьютерного зрения и искусственного интеллекта при постановке диагнозов будет расширено. В ближайшие несколько лет все аналоговые аппараты лучевой диагностики в городских медицинских учреждениях будут заменены на цифровые.

По словам мэра Сергея Собянина, то, что не так давно казалось фантастикой, стало реальностью. Искусственный интеллект (ИИ) уже помогает московским врачам лечить пациентов, а теперь эти возможности будут расширены.

С помощью компьютерного зрения и искусственного интеллекта точный диагноз может быть поставлен за 15 минут, в том числе на ранней стадии. Это особенно важно при развитии онкологического заболевания и других недугов, когда своевременно начатое лечение дает 90% успеха.

Конечно, ИИ не может полностью заменить живого врача, и окончательное решение при постановке диагноза, как и ответственность за него, по-прежнему возлагается на медиков. Однако и у ИИ есть свои неоспоримые преимущества: компьютер не устает, у него "не замыливается глаз", он не отвлекается, не думает о личных проблемах. Так что тандем врач+ИИ – это двойная подстраховка, что идет только на пользу пациентам.

В период пандемии коронавируса компьютерное зрение оказалось поистине бесценным. Эксперты московского Центра диагностики и телемедицины сработали на опережение. Еще в январе 2020 г. они начали тестировать алгоритмы компьютерного зрения для распознавания признаков поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на COVID-19. Эксперимент провели в рекордные сроки. Уже в мае 2020 года применение этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной пневмонии в Москве.

Всего за время проведения эксперимента искусственный интеллект обработал более 1,5 миллиона исследований, сделанных в московских больницах, поликлиниках и амбулаторных КТ-центрах. На одно исследование уходит около 7 минут. Без помощи ИИ врачам пришлось бы тратить значительно больше времени на анализ и описание снимка. Для некоторых пациентов такое ожидание могло привести к необратимым последствиям.

Специалисты и столичные власти сделали выводы из такого успешного опыта "сотрудничества" врачей и ИИ-сервисов: мэр города уже подписал постановление о расширении использования технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний.

В 2021 году в столице компьютерное зрение будут использовать в 10 видах исследований.

КТ органов грудной клетки - диагностика COVID-19;

КТ/НДКТ органов грудной клетки – диагностика рака легкого;

КТ/НДКТ органов грудной клетки – диагностика ишемической болезни сердца, в том числе выявление коронарного кальция, перикардиального жира;

КТ/НДКТ органов грудной клетки – диагностика эмфиземы;

КТ головного мозга — диагностика инсультов;

МРТ головного мозга — диагностика злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера;

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – диагностика грыж, протрузий, стеноза;

ММГ – диагностика рака молочной железы;

РГ/ФЛГ легких – диагностика злокачественных и инфекционных патологий легкого;

РГ опорно-двигательного аппарата – диагностика артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков.

Отмечается, что в сутки с помощью ИИ-сервисов в Москве обрабатывают около 20 тысяч маммограмм, КТ– и НДКТ-исследований и рентгеновских снимков.

