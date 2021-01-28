Иллюзионист отмечал, что экономика стран придет в упадок

Вольф Мессинг предсказал, что 2021 год станет крайне неблагоприятным для Америки и Европы. По словам известного провидца, они столкнутся с серьезным кризисом.

Что касается США, то их влияние на мировой арене будет стремительно ослабевать. Страна потеряет статус сверхдержавы. Чтобы выжить, американцам придется подчиниться более влиятельным и могущественным оппонентам.

"Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем", – высказался Мессинг.

Иллюзионист отметил, что другие государства перестанут учитывать мнение США, списав их со счетов, передает "Пятый канал".

В Европе ситуация будет не лучше. По завершении пандемии COVID-19 страны не смогут реанимировать свою экономику. Вольф Григорьевич предрек им "падение на геополитическое дно". Причина кроется в зависимом положении от Америки, которую в скором времени ждет крах.

По словам Мессинга, своеобразным островком безопасности станет Россия. Люди со всего мира поймут, что наша страна является самой стабильной в общественно-политическом плане, и начнут прорываться на ее территорию. Это в несколько раз увеличит поток иммигрантов.

Ранее Вольф Мессинг рассказал, какие еще сложности ждут Россию в 2021 году.