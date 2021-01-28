Пять интернет-компаний получили предупреждение прокуратуры Москвы об ответственности за призывы к незаконным акциям

Пять интернет-компаний получили предупреждение прокуратуры Москвы об ответственности за призывы к незаконным акциям
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Призывы к незаконным акциям будут иметь негативные последствия

Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность. Об этом напомнили в прокуратуре Москвы.

Сотрудники ведомства выявили в Интернете, в том числе в соцсетях, публикации, агитирующие граждан устроить не согласованную массовую акцию 31 января 2021 года, причем некоторые призывы адресованы несовершеннолетним. В связи с этим руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний прокуратура г. Москвы уже вынесла предостережения.

"Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий",

сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре напоминают: распространение информации с призывами к незаконным акциям и организации массовых беспорядков, как и предоставление технических возможностей для распространения такой информации создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности и будет иметь негативные последствия.

Николай ВИКТОРОВ

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