Пять интернет-компаний получили предупреждение прокуратуры Москвы об ответственности за призывы к незаконным акциям

Призывы к незаконным акциям будут иметь негативные последствия

Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность. Об этом напомнили в прокуратуре Москвы.

Сотрудники ведомства выявили в Интернете, в том числе в соцсетях, публикации, агитирующие граждан устроить не согласованную массовую акцию 31 января 2021 года, причем некоторые призывы адресованы несовершеннолетним. В связи с этим руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний прокуратура г. Москвы уже вынесла предостережения.

"Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий",

– сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре напоминают: распространение информации с призывами к незаконным акциям и организации массовых беспорядков, как и предоставление технических возможностей для распространения такой информации создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности и будет иметь негативные последствия.