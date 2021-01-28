Огромные полчища вызвали массовое недовольство местных жителей

Норвежские рыбаки обеспокоены вторжением "красной армией Сталина", которыми называют камчатских крабов. Членистоногие за несколько десятков лет успели замечательно прижиться в местной морской воде, успешно пожирая мелких подводных обитателей.

Несмотря на причиняемый вред для части населения, камчатский краб является в Норвегии весьма дорогостоящим деликатесом – в Осло одна порция стоит примерно 100 евро.

Этот вид ракообразных был завезен советскими учеными в 1970-х годах с Камчатки в Мурманск. Во время эксперимента специалисты полагали, что ракообразные с Дальнего Востока не смогут прижиться в местном климате, однако на сегодняшний день их средой обитания является уже часть Норвежского моря у Лофотенских островов.

Согласно приведенным расчетам, камчатский краб преодолевает за год 50 километров. За десять лет он должен добраться до Бергена, который находится на юго-западном побережье Норвегии.

Главное недовольство рыбаков заключается в том, что гигантские крабы разрывают клешнями сети, поедая рыбу. А местные представители охраны окружающей среды жалуются на то, что эти ракообразные являются природными хищниками, которые наносят вред популяции мелких морских обитателей, передает La Vanguardia.

Ранее норвежский оленевод оценил эффективность оленьих упряжек, используемых одним из российских военных соединений в Арктике.