"Красная армия Сталина" привела норвежцев в небывалую ярость

"Красная армия Сталина" привела норвежцев в небывалую ярость
Фото:Reinhard Dirscherl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Огромные полчища вызвали массовое недовольство местных жителей

Норвежские рыбаки обеспокоены вторжением "красной армией Сталина", которыми называют камчатских крабов. Членистоногие за несколько десятков лет успели замечательно прижиться в местной морской воде, успешно пожирая мелких подводных обитателей.

Несмотря на причиняемый вред для части населения, камчатский краб является в Норвегии весьма дорогостоящим деликатесом – в Осло одна порция стоит примерно 100 евро.

Этот вид ракообразных был завезен советскими учеными в 1970-х годах с Камчатки в Мурманск. Во время эксперимента специалисты полагали, что ракообразные с Дальнего Востока не смогут прижиться в местном климате, однако на сегодняшний день их средой обитания является уже часть Норвежского моря у Лофотенских островов.

Согласно приведенным расчетам, камчатский краб преодолевает за год 50 километров. За десять лет он должен добраться до Бергена, который находится на юго-западном побережье Норвегии.

Главное недовольство рыбаков заключается в том, что гигантские крабы разрывают клешнями сети, поедая рыбу. А местные представители охраны окружающей среды жалуются на то, что эти ракообразные являются природными хищниками, которые наносят вред популяции мелких морских обитателей, передает La Vanguardia.  

Ранее норвежский оленевод оценил эффективность оленьих упряжек, используемых одним из российских военных соединений в Арктике.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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норвегия как эстония кричит о шпротах. Давно пора взять под узел всю скандинавию.
Гость
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Гость
О чем статья то? О крабах? Или о том как там ихним рыбакам нравится? Или о том кто кого жрет? Не понятно.
Егорка сдал ЕГЭ
Гость
Ответить
О чем статья то? О крабах? Или о том как там ихним рыбакам нравится? Или о том кто кого жрет? Не понятно.
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