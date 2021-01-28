Столицу завалит снегом слоем в 10 сантиметров

Водителей призвали быть внимательными и осторожными

Сегодня, 28 января, в Москве пошел мокрый снег. По прогнозам синоптиков, явление может затянуться на два дня. При таком условии к вечеру пятницы в столице выпадет до 10 сантиметров осадков.

Автовладельцев призвали быть максимально бдительными и не превышать скорость, передает "Интерфакс".

Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Снегоуборочный транспорт уже начал расчищать дороги и тротуары.

Сообщается, что самыми сложными участками для водителей являются МКАД и ТиНАО. Там на время непогоды будут дежурить тягачи. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин послал Байдену тайный сигнал

Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США

Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"

Сенатор предрек западному альянсу скорый распад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей