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Сегодня, 28 января, в Москве пошел мокрый снег. По прогнозам синоптиков, явление может затянуться на два дня. При таком условии к вечеру пятницы в столице выпадет до 10 сантиметров осадков.
Автовладельцев призвали быть максимально бдительными и не превышать скорость, передает "Интерфакс".
Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Снегоуборочный транспорт уже начал расчищать дороги и тротуары.
Сообщается, что самыми сложными участками для водителей являются МКАД и ТиНАО. Там на время непогоды будут дежурить тягачи.
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