Водителей призвали быть внимательными и осторожными

Сегодня, 28 января, в Москве пошел мокрый снег. По прогнозам синоптиков, явление может затянуться на два дня. При таком условии к вечеру пятницы в столице выпадет до 10 сантиметров осадков.

Автовладельцев призвали быть максимально бдительными и не превышать скорость, передает "Интерфакс".

Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Снегоуборочный транспорт уже начал расчищать дороги и тротуары.

Сообщается, что самыми сложными участками для водителей являются МКАД и ТиНАО. Там на время непогоды будут дежурить тягачи.