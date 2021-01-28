Мозамбик не в состоянии ликвидировать анклав терроризма на севере страны

Возможно, наличие бандформирований в стране кому-то выгодно

Власти Мозамбика фактически бессильны перед террористами ИГ (организация запрещена на территории Российской Федерации), которые активизировались в провинции Кабу-Дельгаду на севере страны.



Всего за несколько лет разрозненные и слабовооруженные ячейки экстремистов превратились в сплоченную группировку, контролирующую несколько населенных пунктов. Помимо роста числа беженцев, размещение и содержание которых уже стало проблемой, деятельность боевиков подрывает экономическое развитие государства.

На севере Кабу-Дельгаду находятся крупные запасы газа, который разрабатывает французская компания Total. К концу декабря прошлого года стычки с бандформированиями происходили в непосредственной близости от строящегося завода по производству СПГ. После этого руководство Total сократило штат сотрудников на объекте и приняло решение о временной остановке работ.

Примечательна официальная позиция Мозамбика относительно террористической активности. Руководство страны предпочитает игнорировать проблему, будто на севере государства не происходит ничего необычного. Все началось еще в 2017-2018 годах, когда боевики еще не успели объединиться под флагами местного филиала группировки. Уже тогда мозамбикские власти замалчивали информацию о боевых действиях.

Правительство отказывается предоставить оружие населению проблемной провинции, хотя среди местных жителей немало ветеранов, способных защитить свои селения без помощи армии. Также на государственном уровне тормозится ввод на территорию Мозамбика войск государств Содружества развития юга Африки (САДК), несмотря на угрозу распространения ИГ (запрещена на территории ИГ) на весь регион.

Конечно, входящие в САДК страны сильно пострадали от пандемии коронавируса и не могут позволить себе значительные траты на военную помощь. Однако у всех перед глазами есть пример Мали, где борьба с террористами из запрещенных в РФ организаций "Аль-Каида" и ИГ не велась должным образом, что привело к проникновению радикальных исламистов в соседние страны. Аналогичный опыт в отношении "Боко Харам" (организация запрещена на территории Российской Федерации) имеется у Нигерии, Чада, Камеруна и Бенина.

Единственным видимым, однако отнюдь не действенным, вкладом со стороны иностранных государств в купирование террористической угрозы на территории Мозамбика является присутствие частной военной компании Dyck Advisory Group (DAG) из ЮАР. Каких-либо заметных успехов, помимо разведки и поддержки с воздуха отрядов республиканской армии южноафриканская ЧВК не продемонстрировала. Тем не менее в декабре прошлого года контракт с ней продлили.

Примечательно, что осенью 2019 года, за шесть месяцев до заключения первого контракта с DAG, активность террористов в регионе снизилась. И в этот же период западные СМИ начали транслировать информацию о присутствии в Мозамбике "ЧВК Вагнера". Официальных заявлений на этот счет от правительства страны не последовало. К зиме боевики увеличили число нападений, а в апреле власти республики заключили контракт с южноафриканской частной военной компанией.

В середине декабря 2020 года, на фоне непрекращающихся стычек с террористами и тревожных заявлениях Управления ООН по делам беженцев, представитель правительства Филимао Свази заявил, что в Кабу-Дельгаду нет территорий, вышедших из под контроля государства.

Учитывая ситуацию, позиция местных властей выглядит исключительно странной, поскольку страна явно неспособна в одиночку справиться с угрозой. Впрочем, если выяснится, что в высших эшелонах власти Мозамбика есть финансово заинтересованные в присутствии боевиков люди, то последовательные попытки официального Мапуту спрятать голову в песок приобретут смысл.