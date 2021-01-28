Чем дольше куртка будет отмачиваться в тазике, тем лучше

Прежде чем стирать пуховик, нужно знать несколько важных правил. Сначала необходимо убедиться, что вещь не испортится после такой процедуры.

Есть две причины, по которым не стоит этого делать. Первая – рекомендация на ярлыках изделия применять только химчистку. Вторая – имеющиеся на одежде кожаные вставки: из-за них ткань может дать усадку или полинять.

В случае, если такого нет, можно смело браться за дело. Только нужно помнить, что главное – бережное обращение.

Как правильно стирать пуховик в машинке

Во-первых, надо отстегнуть меховую отделку и капюшон (если это невозможно, сдайте одежду в химчистку). Если на поясе есть металлическая пряжка, его нужно стирать отдельно.

Самые грязные места – рукава, внутри подола и воротник – стоит почистить специальной щеткой с хозяйственным мылом. От пятен пота и жира и поможет избавиться моющее средство для посуды, с тональным кремом – медицинский спирт. Чересчур грязный пуховик лучше перед стиркой часа на два замочить в теплой воде с моющим средством.

Застегнув замки и пуговицы, надо вывернуть вещь наизнанку или положить в мешок для стирки, чтобы ткань не деформировалась. После этого можно отправить ее в барабан машинки.

Вместо порошка, который применять нельзя, ведь он плохо вымывается из пуха, из-за чего на изделии образуются разводы, в кювету следует налить жидкое средство для стирки. Затем установить программу "дополнительное полоскание", "ручная стирка", "деликатная стирка" или "пуховое одеяло", и максимальный отжим (при более мощных оборотах пух лучше отожмется).

Далее положить рядом с одеждой три специальных мяча для стирки или мячи для большого тенниса: это поможет пуху равномерно взбиваться на всех этапах стирки. Только после этого можно включить машинку.

По окончании стирки сушить пуховик надо в хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи, и только в вертикальном положении, вывернув на лицевую сторону, а также повесив на широкие плечики. Чтобы ускорить процесс, нужно встряхивать и выворачивать изделие наизнанку и обратно или обдувать теплым воздухом из фена. Когда вещь станет полностью сухой, ее следует взбить, как пуховую подушку.

Вот и все премудрости. Впрочем, иногда от стирки пуховиков отказываются совсем, так как водоотталкивающая пропитка ткани вымывается, и одежда быстро начинает намокать и пачкаться.

Не так давно "Утро.ру" рассказало, как правильно стирать подушки, чтобы убрать все микробы и пыль, накопившиеся в них. Способов есть несколько, и то, какой из них выбрать, зависит от наполнителя.