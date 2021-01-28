Украина надеется заполучить подаренную Лаврову икону с помощью Боснии

Украина надеется заполучить подаренную Лаврову икону с помощью Боснии
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев готовится отправить своих экспертов в Сараево

Украина продолжает работать над возвращением 300-летней "луганской" иконы, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в декабре прошлого года. Украинский посол Василий Кирилич встретился с главой боснийского МИД Бисерой Туркович для обсуждения этого вопроса.

Дипломат выразил надежду, что в скором времени будет выбрана дата, когда эксперты смогут приехать в Сараево, а также на "содействие в доступе к украинской иконе". Об итогах встречи с Туркович он написал в "Твиттер".

Ранее главный прокурор БиГ Гордана Тадич сообщила, что сейчас по делу об иконе собирают доказательства и показания свидетелей. В Сараево ждут ответа от структур, у которых была запрошена международная юридическая помощь, передает РИА "Новости".

Подарок Милорада Додика российскому министру обернулся международным скандалом. В Киеве заявили, что позолоченную православную икону, которую получил Лавров, нашли в Луганске, поэтому ее необходимо вернуть на Украину. Прокуратура БиГ возбудила уголовное дело.

В российском МИД пообещали вернуть икону, чтобы выяснить ее происхождение.

Карина СИРАЗОВА

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