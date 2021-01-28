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Российский ледокол "Виктор Черномырдин" впервые приступил к выполнению своих непосредственных задач. Об этом сообщили во ФГУП "Росморпорт".
Корабль начал проводку судов в Финском заливе. Он уже прокладывает путь из морского порта Санкт-Петербурга балкеру "Родина".
Корабль используют на подходах к морским портам Выборг, Высоцк и Приморск, отметили на предприятии.
Церемония поднятия флага России на ледоколе "Виктор Черномырдин" прошла в ноябре 2020 года. На ней президент РФ Владимир Путин
назвал символичным тот факт, что такое современное судно, которое носит имя преданного родине политика, построено именно на отечественных верфях.
"Виктор Черномырдин" – сильнейший в мире неатомный ледокол. Его мощность на валах составляет 25 МВт, а в целом – 34 800 кВт.
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