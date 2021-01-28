На Украине решили наказать Кеосаяна

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Телеведущему хотят запретить въезд в страну

Украинский МИД инициирует запрет въезда на территорию страны телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну. 

Такое решение было принято после его визита в Донецк. Об этом сообщил Олег Николенко в своем "Твиттере". 

"В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину",

– написал пресс-секретарь ведомства, отметив, что Маргарита Симоньян и Роман Бабаян уже давно "невъездные". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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