Двое полицейских-участников разгона штурма Капитолия найдены мертвыми

Беспорядки в Вашингтоне обернулись большой трагедией

Сегодня стало известно о резонансном событии в Америке. Двое правоохранителей, которые в числе прочих разгоняли протестующих в Капитолии, расстались с жизнью.

И.о. главы вашингтонской полиции Роберт Конти при даче показаний заявил, что стражи порядка покинули этот мир по собственному желанию.

Сообщается, что речь идет об офицерах Джеффри Смите и Говарде Либенгуде.

К слову, недавно стало известно, что "Фейсбук" передал ФБР личную информацию пользователей о штурме Капитолия.

Ольга ФЕДОРОВА

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