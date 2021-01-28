Беспорядки в Вашингтоне обернулись большой трагедией

Сегодня стало известно о резонансном событии в Америке. Двое правоохранителей, которые в числе прочих разгоняли протестующих в Капитолии, расстались с жизнью.



И.о. главы вашингтонской полиции Роберт Конти при даче показаний заявил, что стражи порядка покинули этот мир по собственному желанию.

Сообщается, что речь идет об офицерах Джеффри Смите и Говарде Либенгуде.

К слову, недавно стало известно, что "Фейсбук" передал ФБР личную информацию пользователей о штурме Капитолия.