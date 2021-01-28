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Сегодня стало известно о
резонансном событии в Америке. Двое правоохранителей, которые в числе прочих
разгоняли протестующих в Капитолии, расстались с жизнью.
И.о. главы вашингтонской полиции Роберт Конти при даче показаний заявил, что стражи порядка покинули этот мир по собственному желанию.
Сообщается, что речь идет об офицерах Джеффри Смите и Говарде Либенгуде.
К слову, недавно стало известно, что "Фейсбук" передал ФБР личную информацию пользователей о штурме Капитолия.
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