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Новость о том, что Филипп Киркоров поедет на "Евровидение-2021" вызвала широкий резонанс в Сети, спровоцировав бурные обсуждения. Особенно внимательные пользователи заметили, что это событие обсуждали в фильме "Брат 2" с Сергеем Бодровым. Оказалось, что и еще несколько важных моментов были предсказаны создателями киноленты.
Так, советник министра обороны России Андрей Ильницкий нашел в фильме объяснение тому, почему поп-король вдруг неожиданно решил представлять Молдавию на музыкальном конкурсе. "Одно слово – румын", – заявляет герой Виктора Сухорукова, рассуждая о творчестве Киркорова.
"Брат-2" – провидческий фильм", – написал Ильницкий в своем "Твиттере", намекая на близость двух соседствующих стран.
«Брат-2» - провидческий фильм... Одно слово - румын ... Таки 🥴 https://t.co/03dHgoihIq pic.twitter.com/DKZ0VfrJ9V— АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ /неофициальный блог/ (@amicableru) January 27, 2021
Другие пользователи вспомнили еще один момент из фильма, когда герой Сухорукова отвечает бандеровцам, что они еще "ответят" ему за Севастополь.
Также не обошлось и без фрагментов, которые описывают ситуацию в России и мире. Например, когда герой проходит таможенный контроль, его спрашивают о том, не везет ли он с собой сало и яблоки, а на расспросы Багрова работники аэропорта коротко отвечают: "Карантин!"
И как же не вспомнить момент, когда уже в другой сцене все тот же актер зовет двух мужчин, которые оказались украинцами, земляками. Тогда герой Сухорукова тут же слышит фразу, что "москаль им не земляк". В ответ на это Багров назвал их бандеровцами.
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