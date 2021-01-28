Создатели культовой киноленты предвидели карантин и поездку Киркорова на "Евровидение"

Новость о том, что Филипп Киркоров поедет на "Евровидение-2021" вызвала широкий резонанс в Сети, спровоцировав бурные обсуждения. Особенно внимательные пользователи заметили, что это событие обсуждали в фильме "Брат 2" с Сергеем Бодровым. Оказалось, что и еще несколько важных моментов были предсказаны создателями киноленты.

Так, советник министра обороны России Андрей Ильницкий нашел в фильме объяснение тому, почему поп-король вдруг неожиданно решил представлять Молдавию на музыкальном конкурсе. "Одно слово – румын", – заявляет герой Виктора Сухорукова, рассуждая о творчестве Киркорова.

"Брат-2" – провидческий фильм", – написал Ильницкий в своем "Твиттере", намекая на близость двух соседствующих стран.

Другие пользователи вспомнили еще один момент из фильма, когда герой Сухорукова отвечает бандеровцам, что они еще "ответят" ему за Севастополь.

Также не обошлось и без фрагментов, которые описывают ситуацию в России и мире. Например, когда герой проходит таможенный контроль, его спрашивают о том, не везет ли он с собой сало и яблоки, а на расспросы Багрова работники аэропорта коротко отвечают: "Карантин!"

И как же не вспомнить момент, когда уже в другой сцене все тот же актер зовет двух мужчин, которые оказались украинцами, земляками. Тогда герой Сухорукова тут же слышит фразу, что "москаль им не земляк". В ответ на это Багров назвал их бандеровцами.