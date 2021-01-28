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Прошедший год оказал серьезное негативное влияние на статистику по населению России. За сложный 2020-й этот мир покинули более 500 тысяч наших сограждан.
Такие неутешительные данные приводят эксперты Росстата.
Подобное обрушение численности населения зафиксировано впервые за 15 лет, добавляет телеканал "360".
Таким образом, сейчас в России проживает всего 146 238 185 человек – это рекордно низкий уровень за все время наблюдений с 2014 года.
Между тем, обстановка в нашей стране усложняется. Недавно эксперт предложил ввести в России продуктовые карточки.
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