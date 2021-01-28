Москвичам стала доступна обновленная платформа "Электронный дом"

Данный сервис позволяет управлять многоквартирным домом в режиме онлайн

С 28 января москвичам стала доступна обновленная версия платформы "Электронный дом". Данный сервис зарекомендовал себя как высококачественный инструмент для управления многоэтажными жилыми домами.



Скачать приложение можно на сайте ed.mos.ru, а также в App Store и Google play. С помощью этого сервиса жители Москвы могут в дистанционном формате решить вопросы, связанные с их проживанием в многоэтажном жилом доме, и даже пообщаться с соседями на волнующие всю многоквартирку темы.

Данное приложение было впервые запущено в 2018 году. Изначально оно работало в пилотном режиме, а сейчас прошло серьезную модернизацию. У пользователей появилась возможность размещать объявления с помощью этого ресурса, а также проводить опросы, взаимодействовать с жителями соседних квартир и обращаться в управляющую компанию.

Также существует функция "вызов мастера". После завершения работ в данном приложении можно поставить оценку, которая поможет сориентироваться другим жителям дома при выборе специалиста в сфере устройства быта.

Отмечается, что с помощью приложения московским диспетчерам каждую неделю поступает несколько сотен заявок. В том числе, о перегоревшей лампочке в подъезде или о разбросанном во дворе мусоре.

Благодаря обновлению люди также получили возможность проводить общее собрание собственников квартир в режиме онлайн. Сейчас к данному ресурсу подключены жители 18 тысяч домов.