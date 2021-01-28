Главные изменения коснутся фотографий

С января текущего года в нашей стране изменился порядок выдачи и замены паспортов.

Так, в первую очередь изменения затронули фотографии на главный документ россиян. МВД принял решение ужесточить требования к фотографии на паспорт. Теперь фото должно "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления".

Также теперь запрещено ретушировать снимок, чтобы улучшить свой внешний вид. Согласно новым требованиям, фото должно отражать все особенности лица гражданина.

Так, например, больше нельзя фотографироваться в линзах, которые меняют цвет глаз. В том случае, если россиянин носит очки, то делать фото в них можно лишь в том случае, если они без тонированных стекол, а оправа не закрывает глаза.

Еще один запрет касается фото в форменной одежде. Также нельзя фотографироваться в верхней одежде, шарфах, которые закрывают часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и в том случае, если он не скрывает овал лица.

Снимок будет быть цветным или черно-белым.

Другое изменение коснется тех граждан, которые оформляют паспорт через портал Госуслуг. Теперь появилась возможность приостановить процедуру оформления документа на срок не более 30 календарных дней. Также изменилась форма заявления и реквизиты госпошлин.

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