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В Америке решили изучить, как Луна влияет на цикл продолжительности сна у людей.
Ученые наблюдали за сном более 500 добровольцев, которые проживают в разных уголках планеты. Испытуемые получили специальные браслеты, которые позволяли отслеживать продолжительность и качество их сна.
При этом около 100 добровольцев являлись представителями коренного южноамериканского народа тоба, которые продолжают проживать в сельской местности, в которой порой даже нет электричества. У других групп испытуемых был постоянный доступ к свету, а третьи получили возможность использовать его в ограниченном количестве.
В итоге эксперимент доказал, что в периоды полнолуния участники засыпали позже и спали меньше, чем обычно. Выяснилось, что фазы Луны влияют на продолжительность сна, хоть и незначительно.
"Результаты показывают, что сон синхронизируется с лунными фазами, независимо от этнического и социокультурного происхождения, а также уровня урбанизации", – подытожили авторы работы, опубликованной в журнале Science Advances.
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