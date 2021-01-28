Как полнолуние влияет на сон: ученые дали объяснение

Как полнолуние влияет на сон: ученые дали объяснение
Фото: Arco Images / Usher, Duncan/www.globallookpress.com
Специалисты доказали, что продолжительность сна зависит от фаз Луны

В Америке решили изучить, как Луна влияет на цикл продолжительности сна у людей. 

Ученые наблюдали за сном более 500 добровольцев, которые проживают в разных уголках планеты. Испытуемые получили специальные браслеты, которые позволяли отслеживать продолжительность и качество их сна. 

При этом около 100 добровольцев являлись представителями коренного южноамериканского народа тоба, которые продолжают проживать в сельской местности, в которой порой даже нет электричества. У других групп испытуемых был постоянный доступ к свету, а третьи получили возможность использовать его в ограниченном количестве. 

В итоге эксперимент доказал, что в периоды полнолуния участники засыпали позже и спали меньше, чем обычно. Выяснилось, что фазы Луны влияют на продолжительность сна, хоть и незначительно. 

"Результаты показывают, что сон синхронизируется с лунными фазами, независимо от этнического и социокультурного происхождения, а также уровня урбанизации", – подытожили авторы работы, опубликованной в журнале Science Advances.

Ранее японские учебные провели эксперимент, в результате которого узнали секрет вечной молодости. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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