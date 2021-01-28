Во взлете цен на продукты виноваты нечестные на руку торговцы

Россиян уже который месяц пугают грядущим ростом стоимости на продовольствие. Однако общественник Александр Бражко убежден: цены повышаются из-за сговора торговых сетей.

Координатор проекта "За честные продукты" заявил, что перекупщики в виде сетевых торговцев приобретают у производителей товар по несоизмеримо малым ценам. Например, килограмм сахарного песка обходится торговой сети всего в 15 рублей. А вот обычные люди покупают такой же килограммовый пакет сахара уже за 45 рублей.

Сейчас в России фактически не осталось оптовых рынков и баз, поэтому у россиян нет альтернативы: им приходится закупаться в супермаркетах. Те же, в свою очередь, чувствуют себя полными хозяевами рынка. Монополия на товары позволяет продавцам выставлять какие угодно цены на продовольствие.

По мнению Бражко, задача государства – начать жестко контролировать деятельность торговых сетей. В беседе с радио "Комсомольская правда" эксперт подчеркнул, что наценка на продукты не должна быть более 5-10%.

К слову, другой эксперт Максим Кривелевич считает, что сдерживание цен на продукты плохо скажется на жизни простых россиян.