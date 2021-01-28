Стоимость продуктов значительно ниже: эксперт указал на заговор торговых сетей

Стоимость продуктов значительно ниже: эксперт указал на заговор торговых сетей
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Во взлете цен на продукты виноваты нечестные на руку торговцы

Россиян уже который месяц пугают грядущим ростом стоимости на продовольствие. Однако общественник Александр Бражко убежден: цены повышаются из-за сговора торговых сетей.

Координатор проекта "За честные продукты" заявил, что перекупщики в виде сетевых торговцев приобретают у производителей товар по несоизмеримо малым ценам. Например, килограмм сахарного песка обходится торговой сети всего в 15 рублей. А вот обычные люди покупают такой же килограммовый пакет сахара уже за 45 рублей.

Сейчас в России фактически не осталось оптовых рынков и баз, поэтому у россиян нет альтернативы: им приходится закупаться в супермаркетах. Те же, в свою очередь, чувствуют себя полными хозяевами рынка. Монополия на товары позволяет продавцам выставлять какие угодно цены на продовольствие.

По мнению Бражко, задача государства – начать жестко контролировать деятельность торговых сетей. В беседе с радио "Комсомольская правда" эксперт подчеркнул, что наценка на продукты не должна быть более 5-10%.

К слову, другой эксперт Максим Кривелевич считает, что сдерживание цен на продукты плохо скажется на жизни простых россиян.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Ну торговым сетям тоже жить хорошо хочется, не все пукину .
Гость
Ответить
а что им делать то ? рубль обновляет очередное дно, а в россии все импортное
своего ничего нет :(((
1
новости партнеров

Россия и Китай приготовили сюрприз для США на Кавказе

Москва и Пекин вытеснили американцев из региона ради мира и "Шелкового пути"

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей