Авиаперелеты возобновятся с 8 февраля

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Границы будут открыты с 8 февраля.

Такое решение было принято на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории страны, сообщает РИА "Новости".

Так, в Грецию из Москвы будут осуществляться два рейса в неделю, а в Сингапур – три.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Катаром, Вьетнамом и Индией.