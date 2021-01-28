Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
715 новости
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Границы будут открыты с 8 февраля.
Такое решение было принято на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории страны, сообщает РИА "Новости".
Так, в Грецию из Москвы будут осуществляться два рейса в неделю, а в Сингапур – три.
С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Катаром, Вьетнамом и Индией.
Москва и Пекин вытеснили американцев из региона ради мира и "Шелкового пути"
Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США