Россия открывает границы с еще двумя странами

Авиаперелеты возобновятся с 8 февраля

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Границы будут открыты с 8 февраля. 

Такое решение было принято на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории страны, сообщает РИА "Новости". 

Так, в Грецию из Москвы будут осуществляться два рейса в неделю, а в Сингапур – три. 

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Катаром, Вьетнамом и Индией. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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