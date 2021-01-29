Чего не должно быть на кухонном столе: приметы

Чего не должно быть на кухонном столе: приметы
Фото: Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Соблюдение некоторых поверий поможет сберечь благополучие и счастье

На Руси к кухонному столу относились очень бережно, так как считали его самым главным предметом в доме. Его мыли и чистили, ничего лишнего на него не ставили – чтобы не накликать беду.

Теперь мало кто верит в действие примет. Однако будет совсем не лишним соблюдать шесть из них, которые помогут избежать неприятностей.

Чего не должно быть на кухонном столе

Ставить на него пустые тарелки не следует. Из-за этого можно лишиться достатка и впасть в нищету – денег не останется. Не место на столе и порожним бутылкам: по поверью, в них таящаяся в них нечистая сила навредит дому и его обитателям.

Также нежелательно на ночь оставлять грязную посуду на столе. Считается, что она принесет в семью болезни, причем самые тяжелые. А еще вызовет потерю денег.

Запрещено класть на обеденный стол шапку. Это может вызвать ссоры и конфликты в семье, в дом могут прийти большие неприятности и проблемы.

Не стоит руками сметать со стола крошки. За этим последуют разные неурядицы, насмешки и сплетни.

И класть на кухонный стол подушку и постельное белье, как это иногда делают во время уборки, тоже не позволяется. Есть риск потерять близкого человека – он умрет.

Садиться на стол тоже не рекомендуется. Можно поругаться с хозяевами дома, что вызовет серьезные последствия. Говорят, что часто садящийся на стол человек может скончаться в ближайшее время.

Полина ДОРОЖКИНА

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