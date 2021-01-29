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Ушел из жизни российский контр-адмирал Владимир Бедердинов. Трагическую новость сообщила администрация города Сосновый Бор, где он жил.
Владимир Арифуллович скончался в возрасте 73-х лет.
"Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию", – говорится в публикации.
Свою жизнь Бедердинов посвятил флоту. В 1979 году контр-адмирал обогнул Землю в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку. За это он был удостоен ордена Красного знамени.
В общей сложности ветеран провел под водой около восьми лет.
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