Скончался легендарный подводник Бедердинов

Ему было 73 года

Ушел из жизни российский контр-адмирал Владимир Бедердинов. Трагическую новость сообщила администрация города Сосновый Бор, где он жил.

Владимир Арифуллович скончался в возрасте 73-х лет.

"Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию", – говорится в публикации.

Свою жизнь Бедердинов посвятил флоту. В 1979 году контр-адмирал обогнул Землю в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку. За это он был удостоен ордена Красного знамени.

В общей сложности ветеран провел под водой около восьми лет.

Анастасия ГОРЮНОВА

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