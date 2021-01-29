Таким одиннадцатиклассникам придется сдавать два предмета

В России подготовили новые правила проведения школьных экзаменов на аттестат. Они касаются тех для выпускников, которые не хотят поступать в высшие учебные заведения.

Таким одиннадцатиклассникам придется сдавать только русский язык и математику. Причем в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) и по заданиям ЕГЭ.

На экзамене по первоому предмету выпускники, не собирающиеся в вузы, должны выполнить задания с кратким ответом по (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа по второму предмету, как указали в Рособрнадзоре будет состоять из заданий по КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

Варианты ГВЭ для таких одиннадцатиклассников опубликуют на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Они должны появиться до 10 февраля .

Выпускные экзамены в школах будут проводиться с 24 по 28 мая, отмечает URA.RU.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса единый госэкзамен в России в 2021 будет "нестандартным". Чтобы обезопасить школьников, учителей и организаторов ЕГЭ, число наблюдателей в классах значительно сократят.