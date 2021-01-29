Не все обращают на них внимание

Каждая хозяйка, наводя порядок в доме, старается пропылесосить и вымыть каждый уголок. Однако есть места, причем на самом виду, на которые не все обращают внимание.

Между тем они являются самыми грязными в жилом помещении. Там собираются мелкие соринки и огромное количество вредных бактерий. Поэтому за ними нужно тщательно следить, мыть и чистить почаще.

Самое приметное, и, как правило, игнорируемое во время уборки место, это кухонная столешница. Многие, придя из магазина, идут на кухню, не вымыв руки. Кроме того, вываливают на столешницу продукты, которые находились в сумке рядом с сырым мясом или свежей рыбой, из-за чего там скапливается немало микробов.

Чтобы такого не происходило, столешницы надо мыть регулярно, лучше всего – раз в день. Иногда не помешает и продезинфицировать их, в частности, после того как там побывали сырое мясо, рыба и другие нечистые продукты.

Не все хозяева обращают внимание и на такие места, как резервуары для жидкости – диспенсер для воды, кофеварка и т.п. Между тем именно в них без ухода образуются остатки жесткой воды и плесень, которые потом попадает в чашки.

Избавиться от таких проблем просто. Нужно всего лишь чистить все эти предметы. Вначале их следует вымыть горячим мыльным раствором, а затем полностью высушить в открытом виде. Следы минеральных отложений на стенках этих емкостей исчезнут, если перед мытьем залить в них одинаковое количество воды и белого уксуса и оставить минут на 30. Это надо делать не реже двух раз в месяц.

Также многие забывают о посудомечных и стиральных машинках. А ведь в них скапливаются грязь и остатки моющего средства, что может существенно ухудшить их работу. Чистить эти приборы необходимо хотя бы раз в месяц.