Средства направлены на индексацию выплат с 1 февраля

Российские власти планируют выделить 435 млрд рублей для индексации социальных выплат, которые должны вырасти с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Так, с понедельника в стране должен увеличиться размер ежемесячных денежных выплат на 4,9%, который коснется более 14 миллионов жителей России. Под эту часть населения попадают ветераны боевых действий, инвалиды, те, кто подвергся радиации, герои Советского Союза и России, а также герои труда.

Отмечается, что под индексацию попала помощь в виде услуг или денежных средств, которая входит в состав ежемесячных выплат. Ее размер увеличен до 1211 рублей. Речь идет о медикаментах, питании для детей-инвалидов, путевках в санаторий или бесплатном проезде на отдельных видах транспорта к месту прохождения лечения.

Со следующего месяца также увеличивается размер пособий, выплачиваемых ПФР на погребение скончавшегося пенсионера. Родственники умершего могут рассчитывать на указанную поддержку, если после выхода на пенсию гражданин не работал. Ее размер составит с нового месяца 6,424 рубля, отмечается на сайте Пенсионного фонда.

Ранее юрист Павел Уткин назвал категории россиян, которые могут рассчитывать с 1 февраля на повышение размера заработной платы из-за повышения уровня МРОТ.