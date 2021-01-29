Анализ биохимии крови москвичам смогут сделать сразу в машине скорой помощи

Когда счет идет на минуты, время поездки до больницы важно использовать максимально эффективно

Реанимационные бригады скорой помощи Москвы получили 70 портативных лабораторных приборов для экстренного анализа крови. Это позволит медикам не терять время в дороге, а начать диагностику пациента в критическом состоянии еще при его транспортировке в больницу.

Основные показатели биохимического состава крови на дисплее экспресс-анализатора появятся буквально за несколько минут. Их можно будет распечатать сразу в машине скорой, и при госпитализации врач в приемном получит точные данные о состоянии пациента.

"Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты",

– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В дальнейшем планируется объединить все приборы в единую информационную систему. Это позволит при необходимости подключать к интерпретации данных дополнительных специалистов, сообщила Ракова.

Приборы для экстренного анализа крови крайне нужны, в частности, при сепсисе, тяжелой почечной недостаточности, отравлениях, нарушениях кислотно-щелочного состава крови и водно-электролитного баланса, острой дыхательной недостаточности. С их помощью также можно выявить причины остановки кровообращения.

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