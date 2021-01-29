Анализ биохимии крови москвичам смогут сделать сразу в машине скорой помощи

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Реанимационные бригады скорой помощи Москвы получили 70 портативных лабораторных приборов для экстренного анализа крови. Это позволит медикам не терять время в дороге, а начать диагностику пациента в критическом состоянии еще при его транспортировке в больницу.
Основные показатели биохимического состава крови на дисплее экспресс-анализатора появятся буквально за несколько минут. Их можно будет распечатать сразу в машине скорой, и при госпитализации врач в приемном получит точные данные о состоянии пациента.
"Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты",
– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В дальнейшем планируется объединить все приборы в единую информационную систему. Это позволит при необходимости подключать к интерпретации данных дополнительных специалистов, сообщила Ракова.
Приборы для экстренного анализа крови крайне нужны, в частности, при сепсисе, тяжелой почечной недостаточности, отравлениях, нарушениях кислотно-щелочного состава крови и водно-электролитного баланса, острой дыхательной недостаточности. С их помощью также можно выявить причины остановки кровообращения.
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