46-й президент передвигается на десятитонной "капсуле" с утолщенным кузовом

Избранный американский лидер Джо Байден унаследовал от своего предшественника Дональда Трампа не только президентское кресло, но и служебный лимузин. На этом знаменитом автомобиле демократ уже успел "засветиться" на своей инаугурации.

Речь идет о президентском Cadillac One, который предствляет из себя черный десятитонный лимузин. Авто построено на базе тяжелого пикапа. Однако существует версия, которая гласит, что "начинкой" байденовского "зверя" является внедорожник Cadillac Escalade.

Толщина кузова служебного автомобиля президента США составляет 15 сантиметров, а стекол – 10 см.

Автомобиль бороздит дороги Вашингтона на специальных шинах с усиленной кевларовой защитой. Конструкторы даже потрудились добавить в функционал лимузина расширенные возможности для предотвращения внешних угроз, оборудовав его специальными пушками, которые создают дымовые завесы и распыляют слезоточивый газ, системой пожаротушения, аварийной подачей кислорода внутрь салона и пуском электрического заряда, который срабатывает во время нападения извне (при открывании дверных ручек – прим. Ред.).

Сиденья в салоне покрыты не кожей, а простым велюром. Внутри стоит холодильник, в котором для президента хранятся две порции крови – одна, "пожертвованная" самим президентом Соединенных Штатов, и другая от донора с тем же резус-фактором и группой.

Как пишет Auto24, спецслужбы решили перестраховаться, после чего для президента сделали второй Сadillac One. Задача другого автомобиля – сбить с толку тех, кто попытается покуситься на жизнь главы государства. В таком случае злоумышленник не будет знать, в какой из двух машин находится президент.

"Утро.ру" ранее делилось подборкой автомобилей, используемых мировыми лидерами.