Как будет выглядеть новый iPhone: появились первые кадры

Модель 12S Pro планируют представить в сентябре

Новый смартфон от Apple, скорее всего, будет заряжаться исключительно беспроводным способом. Также разработчики собираются улучшить дисплей и вернуть Touch ID.

iPhone 12S должен выйти в сентябре этого года. Внешне модель практически не будет отличаться от предыдущей – разработчики лишь хотят улучшить двенадцатый iPhone, пишет Letsgodigital.

Компания Apple о презентации новой модели еще не объявляла, поэтому о том, каким будет следующий iPhone можно предположить лишь по информации инсайдеров.

Карина СИРАЗОВА

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