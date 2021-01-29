Модель 12S Pro планируют представить в сентябре

Новый смартфон от Apple, скорее всего, будет заряжаться исключительно беспроводным способом. Также разработчики собираются улучшить дисплей и вернуть Touch ID.

iPhone 12S должен выйти в сентябре этого года. Внешне модель практически не будет отличаться от предыдущей – разработчики лишь хотят улучшить двенадцатый iPhone, пишет Letsgodigital.

Компания Apple о презентации новой модели еще не объявляла, поэтому о том, каким будет следующий iPhone можно предположить лишь по информации инсайдеров.