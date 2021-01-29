Некоторые пророчества ясновидящей растолковали только после того, как произошли трагедии

Болгарской предсказательнице Ванге через два дня исполнилось бы 110 лет. Она была известна на весь мир, за советом к ней обращались и простые люди, и знаменитости, и даже главы государств.

Ее пророчества звучали замысловато, и мало кто понимал их суть. А некоторые из них смогли растолковать только после того, как произошли события, на которые указывала ясновидящая.

Одним из таких стала катастрофа на подлодке "Курск". За 20 лет до нее Ванга сказала, что Курск уйдет под воду и о нем будут скорбеть. Эти слова приняли за предсказание судьбы города в России, и осознали их смысл, лишь когда утонула субмарина с таким названием.

Произнесенную ясновидящей фразу о "братцах-американцах". которые "повалятся, а птицы железные их растерзают" тоже никто не понял сразу. И вспомнили о ней после того, как террористы атаковали два здания Всемирного торгового центра в США. Башни-близнецы и были теми американскими "братцами", а самолеты, врезавшиеся в них – железными птицами.

Также сбылось пророчество о гибели принцессы Дианы. Ванга предупредила об этом в день свадьбы леди Ди, сообщив. что та услышит о ее смерти, но они скончаются вместе. Провидицы не стало за 20 дней до того, как катастрофа унесла жизнь Дианы Спенсер.

Дочь первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру Индиру Ганди погубит оранжево-желтое платье, дала понять предсказательница. И, действительно, именно такой наряд был на известной женщине в момент расстрела машины, в которой она находилась.



Предвидела Ванга и разгром Адольфа Гитлера. Ходили слухи, будто фюрер сам приезжал в Болгарию, и она ему посоветовала не трогать СССР, иначе он будет побежден.

Ранее стало известно о предсказаниях Ванги на 2021 год. В ее пророчествах нашли указание на объединение России, Индии и Китая, а также на обрушение экономики и проблемы с исламистскими террористами в Европе.