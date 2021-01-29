Тотальный перевод школ на шестидневку опровергли

Минпросвещения опровергло информацию о переводе школьников на новый график

Всеобщего обязательного перевода российских школ на 6-дневный режим обучения не планируется. Об этом заявили в Минпросвещения в пятницу, 29 января.

В ведомстве отметили, что информация, распространяемая некоторыми СМИ и в родительских чатах, – это фейк.

"Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется",

говорится в сообщении. 

Ранее в РФ опубликовали правила проведения ЕГЭ в 2021 году.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Россия может потерять крупнейшего партнера по электроэнергии

Финляндия ищет способы отказаться от импорта из РФ

Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт

Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей