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Всеобщего обязательного перевода российских школ на 6-дневный режим обучения не планируется. Об этом заявили в Минпросвещения в пятницу, 29 января.
В ведомстве отметили, что информация, распространяемая некоторыми СМИ и в родительских чатах, – это фейк.
"Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется",
– говорится в сообщении.
Ранее в РФ опубликовали правила проведения ЕГЭ в 2021 году.
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