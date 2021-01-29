Минпросвещения опровергло информацию о переводе школьников на новый график

Всеобщего обязательного перевода российских школ на 6-дневный режим обучения не планируется. Об этом заявили в Минпросвещения в пятницу, 29 января.

В ведомстве отметили, что информация, распространяемая некоторыми СМИ и в родительских чатах, – это фейк.

"Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется",

– говорится в сообщении.

Ранее в РФ опубликовали правила проведения ЕГЭ в 2021 году.