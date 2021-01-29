Победитель конкурса "Лидеры России" занял высокий пост в Тюменской области

Победитель конкурса "Лидеры России" занял высокий пост в Тюменской области
Максим Скворцов. Фото: admtyumen.ru
Максим Скворцов стал главой департамента экономики

Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов получил должность руководителя департамента экономики Тюменской области. Соответствующее решение принял глава региона Александр Моор.

В этом году Максиму Скворцову исполнится 47 лет. Амбициозный россиянин прошел длинный профессиональный путь. Он получил высшее образование в сфере бухучета, а в 2009 году стал обладателем степени МВА. Позже Скворцов заинтересовался сферой госуправления и прошел профильную подготовку в тюменскому вузе.

Максим начал продвигаться по карьерной лестнице в 1995 году. Сначала он устроился на должность бухгалтера в банк, а со временем стал замглавы департамента планирования. В 2002 году Скворцова назначили на пост директора филиала кредитной организации.

В 2018 году талантливый россиянин стал победителем конкурса "Лидеры России". Роль наставника в дальнейшем развитии управленческих качеств финалиста взял на себя полпред российского лидера в Уральском ФО Владимир Якушев.

Максим Скворцов считает участие в общероссийском конкурсе важнейшим этапом всей жизни. Испытания, которые довелось пройти на проекте "Лидеры России", помогли ему обрести внутреннюю уверенность и готовность отвечать на новые вызовы.

Помимо Скворцова, высокие посты в Тюменской области получили еще несколько успешных участников конкурса. Петр Вагин стал замглавы Тюмени, Роман Рзаев был назначен на должность главы Центра управления регионом, а Антон Машуков возглавил областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

За три сезона "Лидеров России" высокие посты заняли более 230 конкурсантов.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия может потерять крупнейшего партнера по электроэнергии

Финляндия ищет способы отказаться от импорта из РФ

Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт

Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей