Максим Скворцов стал главой департамента экономики

Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов получил должность руководителя департамента экономики Тюменской области. Соответствующее решение принял глава региона Александр Моор.

В этом году Максиму Скворцову исполнится 47 лет. Амбициозный россиянин прошел длинный профессиональный путь. Он получил высшее образование в сфере бухучета, а в 2009 году стал обладателем степени МВА. Позже Скворцов заинтересовался сферой госуправления и прошел профильную подготовку в тюменскому вузе.

Максим начал продвигаться по карьерной лестнице в 1995 году. Сначала он устроился на должность бухгалтера в банк, а со временем стал замглавы департамента планирования. В 2002 году Скворцова назначили на пост директора филиала кредитной организации.

В 2018 году талантливый россиянин стал победителем конкурса "Лидеры России". Роль наставника в дальнейшем развитии управленческих качеств финалиста взял на себя полпред российского лидера в Уральском ФО Владимир Якушев.

Максим Скворцов считает участие в общероссийском конкурсе важнейшим этапом всей жизни. Испытания, которые довелось пройти на проекте "Лидеры России", помогли ему обрести внутреннюю уверенность и готовность отвечать на новые вызовы.

Помимо Скворцова, высокие посты в Тюменской области получили еще несколько успешных участников конкурса. Петр Вагин стал замглавы Тюмени, Роман Рзаев был назначен на должность главы Центра управления регионом, а Антон Машуков возглавил областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

За три сезона "Лидеров России" высокие посты заняли более 230 конкурсантов.