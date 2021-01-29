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Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов получил должность руководителя департамента экономики Тюменской области. Соответствующее решение принял глава региона Александр Моор.
В этом году Максиму Скворцову исполнится 47 лет. Амбициозный россиянин прошел длинный профессиональный путь. Он получил высшее образование в сфере бухучета, а в 2009 году стал обладателем степени МВА. Позже Скворцов заинтересовался сферой госуправления и прошел профильную подготовку в тюменскому вузе.
Максим начал продвигаться по карьерной лестнице в 1995 году. Сначала он устроился на должность бухгалтера в банк, а со временем стал замглавы департамента планирования. В 2002 году Скворцова назначили на пост директора филиала кредитной организации.
В 2018 году талантливый россиянин стал победителем конкурса "Лидеры России". Роль наставника в дальнейшем развитии управленческих качеств финалиста взял на себя полпред российского лидера в Уральском ФО Владимир Якушев.
Максим Скворцов считает участие в общероссийском конкурсе важнейшим этапом всей жизни. Испытания, которые довелось пройти на проекте "Лидеры России", помогли ему обрести внутреннюю уверенность и готовность отвечать на новые вызовы.
Помимо Скворцова, высокие посты в Тюменской области получили еще несколько успешных участников конкурса. Петр Вагин стал замглавы Тюмени, Роман Рзаев был назначен на должность главы Центра управления регионом, а Антон Машуков возглавил областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.
За три сезона "Лидеров России" высокие посты заняли более 230 конкурсантов.
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