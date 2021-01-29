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Украина продолжает бороться с "опасными" российскими артистами. Так, Минкультуры и информационной политики пополнило черный список, которым запрещен въезд на территорию Незалежной, пятью звездами.
В немилость Киева попали Макр Тишман, Денис Клявер, Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Игорь Саруханов.
Сейчас поездки на Украину запрещены 164 артистам из РФ.
Ранее в этот список включили Алену Апину.
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