Киев счел знаменитостей угрозой для своей страны

Украина продолжает бороться с "опасными" российскими артистами. Так, Минкультуры и информационной политики пополнило черный список, которым запрещен въезд на территорию Незалежной, пятью звездами.

В немилость Киева попали Макр Тишман, Денис Клявер, Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Игорь Саруханов.

Сейчас поездки на Украину запрещены 164 артистам из РФ.

Ранее в этот список включили Алену Апину.