Украина пополнила список опасных российских артистов еще пятью фамилиями

Киев счел знаменитостей угрозой для своей страны

Украина продолжает бороться с "опасными" российскими артистами. Так, Минкультуры и информационной политики пополнило черный список, которым запрещен въезд на территорию Незалежной, пятью звездами. 

В немилость Киева попали Макр Тишман, Денис Клявер, Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Игорь Саруханов. 

Сейчас поездки на Украину запрещены 164 артистам из РФ. 

Ранее в этот список включили Алену Апину. 

Полина ИВАНОВА

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