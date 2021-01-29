Советская разведка положила глаз на "психологически и интеллектуально" уязвимого американца, склонного к лести

Россия около 40 лет "взращивала" Дональда Трампа как своего агента. Об этом заявил предатель из КГБ, сбежавший лет 20 назад в США, Юрий Швец в интервью британской The Guardian.

Экс-разведчик, ставший ключевым "источником" для новой книги Крэйга Унгера "Американский компромат", сравнивает бывшего президента Штатов с "кембриджской пятеркой" – британской шпионской сетью, передававшей секреты Москве во время Второй мировой войны и в начале Холодной войны.

"Это пример того, как нанимали людей, когда они были еще студентами, а затем они занимали важные должности; нечто подобное произошло с Трампом", – уверяет беглый гражданин.

По его словам, бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения советских спецслужб еще в 1977 г, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.

Три года спустя Трамп открыл свой первый крупный объект недвижимости – отель Grand Hyatt в Нью-Йорке, для которого купил 200 телевизоров у эмигранта из СССР,совладельца электроники Joy-Lud на Пятой авеню Семена Кислина.

Предатель утверждает, что Кислин был так называемым "агентом-разведчиком", который видел в Трампе потенциального агента. Сам Кислин отрицает, что у него были отношения с КГБ.

Затем американец Швец поведал давно всем известный факт о том, как 1987 г. бизнесмен впервые посетил Москву и Санкт-Петербург вместе с супругой Иваной. Он уверяет, что агенты Комитета Госбезопасности якобы всячески умасливали Трампа и внушили ему идею пойти в политику.

"Они собрали много информации о его личности, чтобы понимать, что он за человек. Было ощущение, что он был чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, а также склонен к лести. Это то, что они использовали", – рассказал Швец.

После возвращения в США Трамп начал всерьез рассматривать возможность выдвижения в президенты от Республиканской партии. В 1987-м в ряде крупнейших СМИ он опубликовал статью, в которой обвинил союзную Японию в эксплуатации Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО.

Швец заявляет, что эта "странная" публикация вызвала "удивление и ликование" в России.



По словам Швеца, в КГБ эту публикацию якобы встретили ликованием.

Бывший разведчик в последнее время часто дает интервью западным СМИ, всячески критикуя Трампа. Особенно его любят украинские масс-медиа, в частности местный пропагандист и стукач СБУ Дмитрий Гордон.

