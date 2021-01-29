Глава правительства выразил надежду, что в скором времени клиника получит новое помещение

Глава правительства Михаил Мишустин приехал с рабочим визитом в Карелию. Премьер решил посетить больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. Увиденное шокировало политика.

Мишустин осмотрел кабинеты УЗИ и эндоскопии, реанимацию, палату кратковременного пребывания. Особенно выделялся черный целлофан, заменяющий шторку, которая разделяла кабинет на две части.

При этом главный врач больницы рассказала, что в скором времени состоится переезд в новый корпус, где будут более просторные помещения, пишет телеграм-канал RIA_Kremlinpool.



"Не в площади дело даже. Грустно, что стены обшарпаны, прости Господи... Мне кажется, даже цвет немного изменить, чтобы люди приходили и настроение немного получше было",

– отметил Мишустин.

Премьер также пообещал, что после переезда в новый корпус все будет "по-новому". При этом Михаил Владимирович просит главу региона следить за расходами на модернизацию клиник, добавив, Карелии дополнительно выделят 200 миллионов рублей на закупку современного оборудования, уточняет РИА "Новости".

Ранее Андрей Турчак обсудил с Михаилом Мишустиным меры поддержки россиян в пандемию коронавируса.