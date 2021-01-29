В России могут заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям

В России могут заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
С таким требованием выступили в Генпрокуратуре страны

Эксперты Генеральной прокуратуры России обратились в Роскомнадзор с требованием поставить на блок интернет-ресурсы и социальные сети, которые позволяют размещать сообщения с призывами к участию в незаконных протестных митингах 30 и 31 января.

Как отметили сотрудники правоохранительного органа, на просторах интернета активно распространяются сообщения с призывами поучаствовать в массовых акциях, которые организуются с грубыми нарушениями российского законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что главам отечественных и зарубежных интернет-компаний уже было вынесено предупреждение о том, что выступать в качестве площадки для рекламирования таких акций – незаконно.

Напомним, в прошлую субботу по ряду городов России прокатились несанкционированные акции в поддержку якобы отравленного блогера Алексея Навального. Согласно данным правоохранительных органов, в Москве в незаконных митингах приняли участие порядка четырех тысяч человек.  

В итоге, 267 человек привлекли к административной ответственности, также было заведено семь уголовных дел, пишет "Интерфакс".

Ольга ФЕДОРОВА

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