В Пенсионном фонде дали разъяснения

Российский лидер Владимир Путин перед Новым годом заявил, что на всех детей в возрасте до 7 лет будет сделана праздничная выплата в размере 5 тысяч рублей.



Теперь эксперты Пенсионного фонда пояснили, что данная финансовая поддержка полагается всем российским семьям, которые официально зарегистрируют появление на свет наследника вплоть до 31 марта 2021 года.

Согласно распоряжению российского главнокомандующего, получить деньги из государственной казны могут родители, опекуны и попечители маленьких граждан России.

При этом россиянам, которые в прошлом году уже получали денежные пособия на наследников до трех и от трех до 16 лет, "новогоднюю" выплату перевели еще в декабре в автоматическом порядке.

В ПФР добавили: если семья ранее не обращалась за выплатами, или ребенок появился после 1 июля 2020 года, то родителям нужно самостоятельно заполнить соответствующий документ в ПФР. Подать бумагу следует до 31 марта 2021 года.

Отмечается, что деньги положены и на детей, которые появились на свет уже после публикации указа президента (12 декабря 2020 года).

Ранее в Пенсионном фонде назвали размер средств, выделенных россиянам на социальную поддержку. Деньги направлены на индексацию выплат с 1 февраля.