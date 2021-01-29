Общественники обратились за помощью в Роскомнадзор

Основательница национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что в последнее время в социальной сети "Тик-ток" стало распространяться слишком много роликов, которые призывают несовершеннолетних принять участие в несогласованных акциях.

Общественница обратилась за помощью в Роскомнадзор. По мнению Волынец, подобные призывы подвергают детей опасности, ведь в ходе участия в массовых мероприятиях школьники могут серьезно пострадать, а на их родителей могут быть направлены административные взыскания.

Активистка выразила надежду, что сложившуюся ситуацию можно разрешить цивилизованным путем, в связи с чем предложила потребовать от "Тик-тока" удалять противоправный контент, а также аккаунты тех пользователей социальной сети, которые публикуют подобные материалы, передает РАПСИ.

Волынец также попросила обеспечить соблюдение видеосервисом законодательства РФ в отношении российских пользователей.

Напомним, что в ходе несанкционированных акций, прошедших в минувшую субботу, было задержано 300 детей, самому младшему из которых было всего 9 лет.