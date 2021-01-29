В один момент пресс-секретарь Белого дома "потеряла мысль"

Джен Псаки, известная своими противоречивыми высказываниями в адрес России, допустила несколько грубых ошибок в ходе пятничного брифинга.

Так, в одном из моментов пресс-секретарь 46-го президента США Джо Байдена начала перечислять обвинения в адрес Москвы, однако вдруг резко остановилась. Паузу Псаки объяснила тем, что "потеряла мысль".

После этого она добавила, что глава Белого дома в любом случае ответит России, но тогда, когда посчитает нужным, сообщает РИА "Новости".

Более того, пресс-секретарь оговорилась, неожиданно для всех назвав генсека НАТО Йенса Столтенберга генеральным секретарем ООН, а госсекретаря США она и вовсе повысила до президента.

"Это повышение, но кто знает (что может произойти в будущем)!" – попыталась отшутиться Псаки.

Напомним, что в ходе брифинга Джен Псаки объявила, что Джо Байден пока не намерен вводить новых санкций в отношении России, связанных с ситуацией с Алексеем Навальным и хакерской атакой на Solar Winds. Окончательное решение будет принято после рассмотрения всех обстоятельств произошедшего.