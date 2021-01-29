Попытавшаяся критиковать Россию Псаки публично опозорилась

Попытавшаяся критиковать Россию Псаки публично опозорилась
Джен Псаки. Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В один момент пресс-секретарь Белого дома "потеряла мысль"

Джен Псаки, известная своими противоречивыми высказываниями в адрес России, допустила несколько грубых ошибок в ходе пятничного брифинга. 

Так, в одном из моментов пресс-секретарь 46-го президента США Джо Байдена начала перечислять обвинения в адрес Москвы, однако вдруг резко остановилась. Паузу Псаки объяснила тем, что "потеряла мысль". 

После этого она добавила, что глава Белого дома в любом случае ответит России, но тогда, когда посчитает нужным, сообщает РИА "Новости". 

Более того, пресс-секретарь оговорилась, неожиданно для всех назвав генсека НАТО Йенса Столтенберга генеральным секретарем ООН, а госсекретаря США она и вовсе повысила до президента. 

"Это повышение, но кто знает (что может произойти в будущем)!" – попыталась отшутиться Псаки. 

Напомним, что в ходе брифинга Джен Псаки объявила, что Джо Байден пока не намерен вводить новых санкций в отношении России, связанных с ситуацией с Алексеем Навальным и хакерской атакой на Solar Winds. Окончательное решение будет принято после рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Они там все малохольные. Что с убогих взять?
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