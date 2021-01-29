Лукашенко отказался устраивать сына в главный вуз Белоруссии "по блату"

Лукашенко отказался устраивать сына в главный вуз Белоруссии "по блату"
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент РБ не хочет, чтобы его наследник получал образование в Белгосуниверситете

Александр Лукашенко ответил на вопрос, где его сын Николай будет получать высшее образование.

По словам президента Белоруссии, он не хотел бы, чтобы его наследник учился в западных вузах. На это есть целый ряд причин. 

"Гуманитарные – это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами. Так будет всегда: они готовят агентов влияния в нашем обществе",

 – объяснил глава РБ свое нежелание отправлять Колю за границу. 

При этом Лукашенко-младший разделяет позицию отца, передает РИА "Новости".

Президент также не намерен советовать наследнику поступать в главный вуз страны. Причина не в качестве образования, а в том, что Лукашенко не хочет, чтобы другие думали, что он помог Коле попасть в Белгосуниверситет. 

По мнению Александра Григорьевича, важно, чтобы вуз "был крепким", однако подчеркнул, что для его сына не столь важно, в каком университете он будет получать образование. 

Ранее российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала о своих впечатлениях от общения с Николаем Лукашенко.

Юлия МИХАЙЛОВА

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