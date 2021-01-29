Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Александр Лукашенко ответил на вопрос, где его сын Николай будет получать высшее образование.
По словам президента Белоруссии, он не хотел бы, чтобы его наследник учился в западных вузах. На это есть целый ряд причин.
"Гуманитарные – это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами. Так будет всегда: они готовят агентов влияния в нашем обществе",
– объяснил глава РБ свое нежелание отправлять Колю за границу.
При этом Лукашенко-младший разделяет позицию отца, передает РИА "Новости".
Президент также не намерен советовать наследнику поступать в главный вуз страны. Причина не в качестве образования, а в том, что Лукашенко не хочет, чтобы другие думали, что он помог Коле попасть в Белгосуниверситет.
По мнению Александра Григорьевича, важно, чтобы вуз "был крепким", однако подчеркнул, что для его сына не столь важно, в каком университете он будет получать образование.
Ранее российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала о своих впечатлениях от общения с Николаем Лукашенко.
Советская разведка положила глаз на "психологически и интеллектуально" уязвимого американца, склонного к лести
В Варшаве не верят, что Москва и Вашингтон могут найти общий язык