Европейских препаратов не хватает для удовлетворения нужд немцев

Глава Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия остро нуждается в средствах для вакцинации от COVID-19. Поставок западных партнеров недостаточно для оперативного прививания немцев, а значит нужно как можно быстрее проверить эффективность российских препаратов.



С таким призывом Зедер обратился к европейским регуляторам. Помимо нашей вакцины, немецкий политик хотел бы ускорить проверку антикоронавирусного препарата, разработанного китайскими учеными.

В беседе с изданием Welt, высокопоставленный немец отметил, что европейцев прививают значительно медленнее, чем американцев и китайцев. Все это связано с перебоями в поставке вакцины. Такое положение дел может обернуться для Германии экономическим отставанием.

К слову, недавно с регистрацией вакцины "Спутник V" определились украинцы. Глава местного Минздрава заявил, что наш препарат никогда не разрешат к использованию в Незалежной.