В Германии поторопили ЕС с проверкой российской вакцины

В Германии поторопили ЕС с проверкой российской вакцины
Фото:Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Европейских препаратов не хватает для удовлетворения нужд немцев

Глава Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия остро нуждается в средствах для вакцинации от COVID-19. Поставок западных партнеров недостаточно для оперативного прививания немцев, а значит нужно как можно быстрее проверить эффективность российских препаратов.

С таким призывом Зедер обратился к европейским регуляторам. Помимо нашей вакцины, немецкий политик хотел бы ускорить проверку антикоронавирусного препарата, разработанного китайскими учеными.

В беседе с изданием Welt, высокопоставленный немец отметил, что европейцев прививают значительно медленнее, чем американцев и китайцев. Все это связано с перебоями в поставке вакцины. Такое положение дел может обернуться для Германии экономическим отставанием.

К слову, недавно с регистрацией вакцины "Спутник V" определились украинцы. Глава местного Минздрава заявил, что наш препарат никогда не разрешат к использованию в Незалежной.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Москва завербовала Трампа 40 лет назад - беглый разведчик КГБ

Советская разведка положила глаз на "психологически и интеллектуально" уязвимого американца, склонного к лести

Байден исправит ошибки в отношениях с Россией – СМИ

В Варшаве не верят, что Москва и Вашингтон могут найти общий язык

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей