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Представителей сервисов "ТикТок", "Фэйсбук", "Телеграм" и "Вконтакте" вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ситуации с призывами к посещению незаконных митингов, которые не были удалены соцсетями.
Как сообщили в ведомстве, Роскомнадзор направил письменное требование в адрес руководства интернет-площадок.
Напомним, накануне 23 января в социальных сетях появились публикации с призывом посетить незаконную акцию в поддержку Алексея Навального. Согласно требованиям Роскомнадзора, подобные противоправные действия должны своевременно пресекаться, однако сервисы не удалили вовремя около 170 сообщений с призывами посетить несанкционированный протест.
Из-за нарушения правил ограничения запрещенной информации владельцам сайтов может грозить штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей при первичном нарушении. Второй раз сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
Ранее Роскомнадзор предупреждал о недопустимости призывов пользователей к участию в протестах через российские и иностранные социальные сети.
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