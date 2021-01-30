После митингов 23 января представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор

После митингов 23 января представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор
Фото: Christoph Dernbach/dpa/www.globallookpress.com
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Представителей сервисов "ТикТок", "Фэйсбук", "Телеграм" и "Вконтакте" вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ситуации с призывами к посещению незаконных митингов, которые не были удалены соцсетями. 

Как сообщили в ведомстве, Роскомнадзор направил письменное требование в адрес руководства интернет-площадок. 

Напомним, накануне 23 января в социальных сетях появились публикации с призывом посетить незаконную акцию в поддержку Алексея Навального. Согласно требованиям Роскомнадзора, подобные противоправные действия должны своевременно пресекаться, однако сервисы не удалили вовремя около 170 сообщений с призывами посетить несанкционированный протест. 

Из-за нарушения правил ограничения запрещенной информации владельцам сайтов может грозить штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей при первичном нарушении. Второй раз сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее Роскомнадзор предупреждал о недопустимости призывов пользователей к участию в протестах через российские и иностранные социальные сети. 

Роман ИГНАТОВ

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