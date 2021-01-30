Популярные платформы могут привлечь к ответственности

Представителей сервисов "ТикТок", "Фэйсбук", "Телеграм" и "Вконтакте" вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ситуации с призывами к посещению незаконных митингов, которые не были удалены соцсетями.

Как сообщили в ведомстве, Роскомнадзор направил письменное требование в адрес руководства интернет-площадок.

Напомним, накануне 23 января в социальных сетях появились публикации с призывом посетить незаконную акцию в поддержку Алексея Навального. Согласно требованиям Роскомнадзора, подобные противоправные действия должны своевременно пресекаться, однако сервисы не удалили вовремя около 170 сообщений с призывами посетить несанкционированный протест.

Из-за нарушения правил ограничения запрещенной информации владельцам сайтов может грозить штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей при первичном нарушении. Второй раз сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее Роскомнадзор предупреждал о недопустимости призывов пользователей к участию в протестах через российские и иностранные социальные сети.

