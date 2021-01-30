Шугалей назвал причины поездки Майтыга в Россию

Шугалей назвал причины поездки Майтыга в Россию
Ахмед Майтыг. Фото: Hamza Turkia/ Xinhua/www.globallookpress.com
Москву с официальным визитом посетил заместитель председателя Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг

Недавно освобожденный из ливийского плена сотрудник Фонда защиты национальных ценностей социолог Максим Шугалей прокомментировал приезд в Россию вице-премьера, связав его с экономическими интересами североафриканской страны.

Ахмед Майтыг встретился с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. На встрече также присутствовали замминистра МИД РФ Михаил Богданов и руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также затронули военно-политическую обстановку в Ливии. Майтыг озвучил желание Триполи закупить у России пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21. В свою очередь, Лавров заявил, что российские компании готовы возобновить работу в Ливии, когда ситуация в стране стабилизируется.

Максим Шугалей объяснил позицию ПНС Ливии. По словам социолога, Майтыг может сотрудничать с любым другим государством, однако он решил сблизиться с Россией, поскольку это выгодно для Ливии. При этом Шугалей подчеркнул, что зампредом ПНС движут исключительно социально-экономические интересы, ведь Майтыг – больше технократ, чем политик в прямом смысле этого слова.

Роман ИГНАТОВ

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