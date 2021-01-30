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С 1 февраля в России увеличится размер некоторых социальных выплат от государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщили в кабмине, это коснется пособий, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и пострадавшие на производстве граждане.
Также повысятся единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные по уходу за детьми и единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Все выплаты проиндексируют на 4,9%.
Подробнее обо всех изменениях в жизни россиян с 1 февраля – в материале "Утро.ру".
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