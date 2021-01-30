Британцы разгромили версию ученых о гибели группы Дятлова

Приведенные специалистами аргументы не впечатлили интернет-пользователей

Британцы не поверили в версию гибели группы Дятлова, выдвинутую швейцарскими учеными. Ссылаясь на исследование специалистов, The Daily Mail опубликовал материал, посвященный разъяснению причин трагедии.

По мнению ученых, группа Дятлова погибла из-за схода лавины. Для подтверждения этой версии специалисты построили аналитическую модель. Эксперимент подтвердил, что сход снежной массы вполне мог повлечь за собой те травмы, которые впоследствии обнаружили на телах студентов.

Исследователи заявили, что к трагедии привели следующие неблагоприятные факторы: неровная местность, низовой ветер, а также проделанный туристами вырез в снежном покрове.

В комментариях к публикации жители Великобритании усомнились к достоверности данной версии.

"Раны на их телах были ужасными и совершенно причудливыми. С каких это пор лавина вырвала кому-то язык?" – написал один из интернет-пользователей.

Другой комментатор отметил, что на перевале не было такой точки возвышения, которая бы подходила для схода лавины.

"Рельеф – пологие холмы и равнины. История йети и пришельцев более правдоподобна!" – добавил он.

Напомним, в ночь на второе февраля группа Дятлова погибла в полном составе в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области. До сих пор появляются разные версии, что же произошло в тот злополучный день.