Британцы разгромили версию ученых о гибели группы Дятлова

Британцы разгромили версию ученых о гибели группы Дятлова
Фото: Sergey Malkov/Russian Look/www.globallookpress.com
Приведенные специалистами аргументы не впечатлили интернет-пользователей

Британцы не поверили в версию гибели группы Дятлова, выдвинутую швейцарскими учеными. Ссылаясь на исследование специалистов, The Daily Mail опубликовал материал, посвященный разъяснению причин трагедии.

По мнению ученых, группа Дятлова погибла из-за схода лавины. Для подтверждения этой версии специалисты построили аналитическую модель. Эксперимент подтвердил, что сход снежной массы вполне мог повлечь за собой те травмы, которые впоследствии обнаружили на телах студентов.

Исследователи заявили, что к трагедии привели следующие неблагоприятные факторы: неровная местность, низовой ветер, а также проделанный туристами вырез в снежном покрове.

В комментариях к публикации жители Великобритании усомнились к достоверности данной версии.

"Раны на их телах были ужасными и совершенно причудливыми. С каких это пор лавина вырвала кому-то язык?" – написал один из интернет-пользователей.

Другой комментатор отметил, что на перевале не было такой точки возвышения, которая бы подходила для схода лавины.

"Рельеф – пологие холмы и равнины. История йети и пришельцев более правдоподобна!" – добавил он.

Напомним, в ночь на второе февраля группа Дятлова погибла в полном составе в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области. До сих пор появляются разные версии, что же произошло в тот злополучный день. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей