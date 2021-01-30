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31 января православные почитают память Афанасия Великого – одного из греческих Отцов Церкви. Святой принадлежал к Александрийской школе патристики.
Он выступал против арианства – религиозного учения, отрицающего Троичность Божию.
Традиции и обычаи 31 января
В этот день наши предки изгоняли ведьм. Люди тайно приглашали деревенских колдунов в свой дом, чтобы очиститься от негативной энергии. Ровно в полночь знахарь начинал заговаривать трубы. Считалось, что именно благодаря им ведьмы попадают в жилище.
Ночью девушки били в набаты, чтобы не столкнуться с опасными гостьями.
Что нельзя делать в Афанасьев день
Что можно делать в Афанасьев день
В этот день лучше остаться дома и провести время с семьей. Тогда отношения с родными станут более гармоничными.
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