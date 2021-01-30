Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день

Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день
Фото: Mikhail Seleznev/Russian Look/www.globallookpress.com
Нежелательно переезжать на новое место жительства

31 января православные почитают память Афанасия Великого – одного из греческих Отцов Церкви. Святой принадлежал к Александрийской школе патристики.

Он выступал против арианства – религиозного учения, отрицающего Троичность Божию.

Традиции и обычаи 31 января

В этот день наши предки изгоняли ведьм. Люди тайно приглашали деревенских колдунов в свой дом, чтобы очиститься от негативной энергии. Ровно в полночь знахарь начинал заговаривать трубы. Считалось, что именно благодаря им ведьмы попадают в жилище.

Ночью девушки били в набаты, чтобы не столкнуться с опасными гостьями.

Что нельзя делать в Афанасьев день

  1. 31 января лучше избегать переездов, иначе о взаимопонимании в семье придется забыть.
  2. Стоит отказаться от любого хирургического вмешательства. В противном случае организм еще долгое время не сможет восстановиться.
  3. Не нужно подавать исков в суд, так как ситуация обернется против вас.

Что можно делать в Афанасьев день

В этот день лучше остаться дома и провести время с семьей. Тогда отношения с родными станут более гармоничными.  

Приметы

  • За окном метель – к поздней весне.
  • Началась оттепель – лето будет ненастным.
  • Если вороны кружат стаями, то в скором времени сильно похолодает.
  • В полдень появилось Солнце – весна будет ранней. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем церковных праздников на февраль. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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