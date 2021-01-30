Нежелательно переезжать на новое место жительства

31 января православные почитают память Афанасия Великого – одного из греческих Отцов Церкви. Святой принадлежал к Александрийской школе патристики.

Он выступал против арианства – религиозного учения, отрицающего Троичность Божию.

Традиции и обычаи 31 января

В этот день наши предки изгоняли ведьм. Люди тайно приглашали деревенских колдунов в свой дом, чтобы очиститься от негативной энергии. Ровно в полночь знахарь начинал заговаривать трубы. Считалось, что именно благодаря им ведьмы попадают в жилище.

Ночью девушки били в набаты, чтобы не столкнуться с опасными гостьями.

Что нельзя делать в Афанасьев день

31 января лучше избегать переездов, иначе о взаимопонимании в семье придется забыть. Стоит отказаться от любого хирургического вмешательства. В противном случае организм еще долгое время не сможет восстановиться. Не нужно подавать исков в суд, так как ситуация обернется против вас.

Что можно делать в Афанасьев день

В этот день лучше остаться дома и провести время с семьей. Тогда отношения с родными станут более гармоничными.

Приметы

За окном метель – к поздней весне.

Началась оттепель – лето будет ненастным.

Если вороны кружат стаями, то в скором времени сильно похолодает.

В полдень появилось Солнце – весна будет ранней.

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