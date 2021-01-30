Российский космонавт рассказал про НЛО

Российский космонавт рассказал про НЛО
Фото: NASA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мужчина заявил, что никогда не встречался с подобным явлением

Космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, в данный момент находящийся на МКС, ответил на вопрос поклонника об НЛО. Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте".

На протяжении двух недель пользователи Сети присылали интересующие их вопросы о жизни в космосе. Спустя некоторое время Сергей отобрал лучшие темы и записал видеообращение. 

Один из интернет-пользователей поинтересовался, видел ли Кудь-Сверчков неопознанные летающие объекты с борта Международной космической станции. На что космонавт ответил отрицательно.

"Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел", – заявил Сергей.

Также мужчина рассказал об особенностях заживления ран на МКС. По его словам, в космосе царапины и порезы заживают быстрее, чем на Земле.

"Возможно, причиной тому – отсутствие большого количества и разнообразия бактерий, постоянно очищаемый и осушаемый воздух", – добавил Кудь-Сверчков.

Пользователи Сети поблагодарили Сергея за то, что он нашел время на общение с фанатами. Многим было крайне интересно узнать о нюансах жизни на пилотируемой орбитальной станции.

В декабре прошлого года появилась информация, что на МКС произошла очередная утечка воздуха. Все космонавты объединили усилия для того, чтобы устранить проблему. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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