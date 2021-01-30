В СПЧ заявили о беспрецендентной атаке западных IT-платформ на российских детей

Социальные сети призывают оштрафовать

Член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов прокомментировал ситуацию с социальными сетями и неисполнением требования удалить незаконные призывы к посещению митинга несовершеннолетними. По его оценке, западные IT-компании устроили информационную атаку на российских детей.

"На примере совершенно беспрецедентной информационной атаки на российских детей и подростков 20-23 января мы видим, что социальные сети, видеохостинги и другие IT-платформы активно участвуют в политической деятельности в Рунете", – приводятся его слова в сообщении.

Он отметил, что рекомендательные системы соцсетей настойчиво распространяют среди молодежной аудитории призывы идти на митинг и отказываются удалять незаконный контент по требованиям регуляторов и исполнительной власти.

Ашманов подчеркнул, что отечественные компании работают на территории России и подчиняются требованиям Роскомнадзора. Однако западные компании, вроде "Инстаграма", "Ютуба", "Твиттера" и "Фэйсбука" считают себя работающими в американской юрисдикции, поэтому не исполняют российских законов о персональных данных и запрещенном контенте. Он наставивает, что нужно предпринимать ответные действия в отношении этих социальных площадок.

"Это идеологические инструменты правительства США. А правительство США открыто называет Россию врагом №1, в том числе в информационном пространстве. Всё это создаёт разнообразные риски также в области прав граждан России – как в области права на информацию и свободу слова, так и в области прав несовершеннолетних. Нам нужно так или иначе привести западные IT-платформы на территории РФ к покорности, к исполнению законов РФ. Либо они начнут исполнять требования российских регуляторов и законодателей, либо их придётся штрафовать, блокировать или замедлять", – подытожил он.

Накануне Роскомнадзор вызвал представителей социальных сетей для разъяснения ситуации вокруг публикаций с незаконными призывами к митингам.