Тридцать человек пришли на незаконную акцию на Камчатке

Тридцать человек пришли на незаконную акцию на Камчатке
Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Задержаны девять граждан

В воскресенье, 31 января, в Петропавловске-Камчатском на несогласованную с властями акцию собрались 30 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления МВД РФ по Камчатскому краю.

Незаконная акция прошла на центральной площади. Собираться ее участники начали около полудня по местному времени. Продлилась она полтора часа. В результате правоохранители задержали девять человек.

Участникам несогласованной акции грозит наказание в виде штрафов либо обязательных работ по статье 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", отмечает РИА Новости. 

Жителей Камчатки полицейские ранее предупредили о том, что акции незаконны и за участие в них граждане несут ответственность.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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