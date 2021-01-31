Тридцать человек пришли на незаконную акцию на Камчатке

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В воскресенье,
31 января, в Петропавловске-Камчатском на несогласованную с властями акцию
собрались 30 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления МВД РФ
по Камчатскому краю.
Незаконная акция прошла на центральной площади. Собираться ее участники начали около полудня по местному времени. Продлилась она полтора часа. В результате правоохранители задержали девять человек.
Участникам несогласованной акции грозит наказание в виде штрафов либо обязательных работ по статье 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", отмечает РИА Новости.
Жителей Камчатки полицейские ранее предупредили о том, что акции незаконны и за участие в них граждане несут ответственность.
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