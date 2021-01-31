Как вывести жирное пятно в домашних условиях

Как вывести жирное пятно в домашних условиях
Фото: pixabay.com
Несколько способов с подручными средствами

Важно как можно быстрее приступить к очистке ткани – старые пятна будет сложнее вывести.

Чтобы избавиться от жирного пятна, опытные хозяйки применяют несколько средств.

Жидкость для мытья посуды

Средство нужно втереть в испачканный участок ткани и дать полежать минут 15. После этого необходимо постирать вещь в стиральной машине.

Мел

Его нужно растолочь в порошок и насыпать на пятно. Подождав час, отправить вещь в стиральную машинку.

Зубной порошок

Вывести жирное пятно можно и с помощью этого недорогого средства. Для этого нужно как следует посыпать грязный участок ткани порошком, а затем положить сверху бумажную салфетку и прогладить утюгом. После этого опять насыпьте порошок на пятно, положите салфетку и сверху что-то тяжелое. Можно оставить одежду в таком виде на ночь, а потом постирать в машинке.

Хозяйственное мыло

Смочите пятно горячей водой и как следует намыльте ткань. Дайте полежать полтора-два часа. Затем постирайте вещь. Если вы боитесь испортить дорогую вещь, то лучше отнести ее в химчистку. Сразу отправлять испачканную одежду в машинку не стоит – пятно лучше предварительно обработать. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, опробуйте средство сначала на незаметном участке одежды.

Как вывести пятна с детской одежды, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей