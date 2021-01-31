Как вывести жирное пятно в домашних условиях

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Важно как
можно быстрее приступить к очистке ткани – старые пятна будет сложнее вывести.
Чтобы избавиться от жирного пятна, опытные хозяйки применяют несколько средств.
Жидкость для мытья посуды
Средство нужно втереть в испачканный участок ткани и дать полежать минут 15. После этого необходимо постирать вещь в стиральной машине.
Мел
Его нужно растолочь в порошок и насыпать на пятно. Подождав час, отправить вещь в стиральную машинку.
Зубной порошок
Вывести жирное пятно можно и с помощью этого недорогого средства. Для этого нужно как следует посыпать грязный участок ткани порошком, а затем положить сверху бумажную салфетку и прогладить утюгом. После этого опять насыпьте порошок на пятно, положите салфетку и сверху что-то тяжелое. Можно оставить одежду в таком виде на ночь, а потом постирать в машинке.
Хозяйственное мыло
Смочите пятно горячей водой и как следует намыльте ткань. Дайте полежать полтора-два часа. Затем постирайте вещь. Если вы боитесь испортить дорогую вещь, то лучше отнести ее в химчистку. Сразу отправлять испачканную одежду в машинку не стоит – пятно лучше предварительно обработать. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, опробуйте средство сначала на незаметном участке одежды.
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