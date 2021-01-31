Как вывести жирное пятно в домашних условиях

Несколько способов с подручными средствами

Важно как можно быстрее приступить к очистке ткани – старые пятна будет сложнее вывести.



Чтобы избавиться от жирного пятна, опытные хозяйки применяют несколько средств.

Жидкость для мытья посуды

Средство нужно втереть в испачканный участок ткани и дать полежать минут 15. После этого необходимо постирать вещь в стиральной машине.

Мел

Его нужно растолочь в порошок и насыпать на пятно. Подождав час, отправить вещь в стиральную машинку.

Зубной порошок

Вывести жирное пятно можно и с помощью этого недорогого средства. Для этого нужно как следует посыпать грязный участок ткани порошком, а затем положить сверху бумажную салфетку и прогладить утюгом. После этого опять насыпьте порошок на пятно, положите салфетку и сверху что-то тяжелое. Можно оставить одежду в таком виде на ночь, а потом постирать в машинке.

Хозяйственное мыло

Смочите пятно горячей водой и как следует намыльте ткань. Дайте полежать полтора-два часа. Затем постирайте вещь. Если вы боитесь испортить дорогую вещь, то лучше отнести ее в химчистку. Сразу отправлять испачканную одежду в машинку не стоит – пятно лучше предварительно обработать. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, опробуйте средство сначала на незаметном участке одежды.

Как вывести пятна с детской одежды, читайте в нашем материале.