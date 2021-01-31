Сотрудники Росгвардии развернули в центре Москвы полевую кухню

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На Трубной площади в столице росгвардейцы развернули полевую кухню. Напомним, там сегодня планируется несогласованная с властями акция. Проход на площадь сегодня закрыт – там дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии.
С росгвардейцами пообщался корреспондент РИА Новости. Сообщается,
что сотрудники ведомства будут наливать горячий чай всем желающим. Как отмечает
информагентство, к этому моменту на Трубной площади задержали около десятка
граждан.
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