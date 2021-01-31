Сотрудники Росгвардии развернули в центре Москвы полевую кухню

Всех желающих угостят горячим чаем

На Трубной площади в столице росгвардейцы развернули полевую кухню. Напомним, там сегодня планируется несогласованная с властями акция. Проход на площадь сегодня закрыт – там дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии.

С росгвардейцами пообщался корреспондент РИА Новости. Сообщается, что сотрудники ведомства будут наливать горячий чай всем желающим. Как отмечает информагентство, к этому моменту на Трубной площади задержали около десятка граждан.

